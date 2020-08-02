Bakan Koca Uyardı: Koronavirüs Kısıtlamaları Tekrar Gelebilir!

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürüyor. Vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucunda vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış böyle devam ederse koronavirüs kısıtlamaları yeniden gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizdeki durumu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Kısıtlamaları Yeniden Gelecek mi?

Ülkemizde vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymaması sonucunda vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış bu şekilde devam ederse COVID-19 kısıtlamaları yeniden uygulanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu belirten gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüsün son durumu ile ilgili açıklamalarını aktardı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabı üzerinden aktardığı bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız." "Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı. İnsanlarda açık havada hastalık daha az bulaşacağına dair yanlış bir algı var. Bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske." "Günlük bilgilendirme tablosundaki değişiklik Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar. Ateş Hoca’nın sözleri yanlış anlaşıldı, sanırım kendi de anlatacak. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak." "Uluslararası literatürle bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Yoğun bakım sayılarının içinde entübe hastalar da var. Tedavi ne kadar geç başlarsa zatürre oranı o kadar artıyor. Bu yüzden zatürre oranını takip ediyoruz" "Kovid vakalarının akciğer hastası diye gösterildiği iddiası gerçek dışı. Bir hastanın kovid testi pozitifse başka hangi hastalığı olursa olsun öncelikle kovid pozitif diye kayda geçer. Ağır vakalar artıyor diye her gün bağırıyorum. Bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı?" "Avrupa’da henüz ikinci dalga başlamadı. Onların da bizim de esas korkumuz influenza mevsiminin eylülden sonra başlamasıyla korona vakalarıyla influenza vakalarının bir arada başlaması, birlikte daha agresif bir şekilde yükselişe geçmesi!”

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 1 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 231.869 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.710'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 215.516 olarak açıklandı.