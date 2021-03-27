Türkiye'de Koronavirüs Kitle Bağışıklığı Yüzde Kaça Ulaştı?

Türkiye'deki koronavirüs kitle bağışıklığı oranı açıklandı. Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Yıldız tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Türkiye'deki Koronavirüs Kitle Bağışıklığı Oranı Nedir?

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız ve ekibi, geçtiğimiz yılın nisan ayından itibaren hastanede farklı rahatsızlıklardan dolayı ameliyat olan hastalar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 2020 yılının sonuna kadar hem hastalara hem de ameliyata girecek sağlık görevlilerine toplamda 1067 PCR testi yapıldı.

Koronavirüse bağlı şikayeti olmayan 1067 hastadan 55 tanesinin PCR testi pozitif çıktı. Prof. Dr. Yıldız ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada salgının pik yaptığı süreçlerde ameliyat olan hastaların PCR pozitiflik oranının yüzde 6 ile 6,5 olduğu açıklandı. Vaka sayılarının az olduğu dönemde ise bu oranın yüzde 1 seviyesinde olduğu gözlemlendi.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hastanemizde ameliyat olacak hastalar taşıyıcı mı yoksa hasta mı belirlemek, ameliyat ekibini de korumak istedik. Önlem amaçlı yaptığımız bu çalışmada hastalardan elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Bin 67 kişide yaptığı değerlendirmede yaş, cinsiyet ve alt hastalıklarını çıkardık, genel analizlerini de yaptık" ifadelerini kullandı.

Kitle bağışıklığına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yıldız, "Gördüğümüz Kayseri ve Türkiye'de pikin yaşandığı dönemde yüzde 6-6,5 oranında PCR pozitif çıktı. Daha sakin dönemde ise yüzde 1'in altındaydı. Buna göre Kayseri ve Türkiye için toplumun yüzde 50'sinin hastalığı geçirdiğini ve kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, "Sars ve Mers virüsünden çok farklı bir virüs. Biz bilim insanları bunu çok merak ediyorduk; Sars ve Mers gibi bir anda kaybolacak mı diye. Bizi yanıltan bir hastalık oldu. Diğerleri gibi kaybolacağını düşündük. Farkı, çok bulaştırıcı olması. Merse göre ölüm oranı az olması çok iyi bir şey. Mersteki ölüm oranları olsa idi 5-6 milyonla kalmazdı bu iş. Çok daha fazla ölüme neden olurdu. Bulaşıcılığı fazla, ölüm oranı diğerlerine göre daha düşük" dedi.