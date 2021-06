Koronavirüs Koku Kaybı Ne Zaman Düzelir?

Koronavirüs koku kaybı yaşayanlarla ilgili yeni bir araştırmada virüs nedeniyle koku alamayanların bu sorundan ne zaman kurtulacağına odaklanıldı. Bilim insanları, kısmi ya da tam koku kaybının tam olarak ne zaman düzeleceğinin cevabını gerçekleştirilen çalışma sayesinde verdi.

JAMA (The Journal of the American Medical Association) dergisinde yayımlanan çalışma, anosminin (koku alamama) düzelmesinin bir yıl kadar bir zaman alabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün son zamanlarda seyrek görülmeye başlana semptomlarından biri olan kısmı ya da tam koku kaybının ortalama ne kadar sürdüğünün bulunması için koku kaybı yaşayan 97 hasta katılımcının yardımını aldı.

Çalışma kapsamında 97 katılımcıdan 51'i özel koku alma testlerine tabi tutuldu. Bu katılımcılardan 51'i ile düzenli olarak anket yapıldı, gerçekleştiren anketlerde katılımcıların verdiği yanıtların öncekilere kıyasla nasıl değişiklik gösterdiği incelendi.

Koronavirüs Koku Kaybı En Geç 1 Yılda Düzeliyor

Katılımcıların koku duyusunu her dört ayda bir sınayan bilim insanları, gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda 51 hastanın yaklaşık yüzde 45'inin dört aylık bir süre içerisinde koku alma duyusuna yeniden kavuştuğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 53'ü, koku alma duyusunu kısmen geri kazandığını belirtirken geriye kalan yüzde 2'lik kesim ise koku alma duyusunda hiçbir değişikliğin meydana gelmediğini ifade etti. 8 aylık bir süre içinde 51 hastanın yaklaşık yüzde 96'sı koku alma duyusunun eskisi gibi olduğunu belirtti. Araştırmacılar, koku kaybı yaşayan koronavirüs hastalarının 1 yıl içinde tamamen iyileşebildiğini söyledi.

Yeni Tip Koronavirüs Belirtileri Neler?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni tip koronavirüsün en yaygın semptomları şunlardan oluşuyor:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Koronavirüse yakalananlarda daha seyrek görülen semptomlar:

Diyare (İshal)

Ağrı

Konjunktivit

Tat ya da koku almada kayıp

Ciltte döküntü

El ya da ayak parmaklarında renk değişimi

Koronavirüsün en ciddi semptomları:

Nefes almada güçlük

Konuşma ve harekette bozulma

Göğüs ağrısı

DSÖ özellikle yukarıdaki semptomlardan birini bile gösteren insanların çok zaman geçmeden tıbbi yardım alması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüse yakalanan kişiler ortalama 5-6 gün içerisinde yukarıdaki semptomlardan bir ya da birkaçını göstermeye başlıyor.