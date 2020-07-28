DSÖ'den Kritik Açıklama: Koronavirüs Mevsimlerden Etkileniyor Mu?

Koronavirüs mevsimlerden etkileniyor mu? DSÖ koronavirüs ile ilgili yeni açıklama yaptı. İşte " koronavirüs mevsimlerden etkileniyor mu? " sorusuna cevap verdi.

Koronavirüs Mevsimlerden Etkileniyor Mu?

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüsün grip gibi olmadığını, salgında tek ve büyük bir dalga olduğunu söyledi. Mevsimsel değişimlerin COVID-19'un yayılmasını etkilemediği açıklandı.

Harris açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanlar hâlâ mevsimleri düşünüyor. Hepimizin anlaması gereken şu ki; bu, yeni bir virüs ve bu, farklı davranıyor. "

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, aşının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulabileceği ve pandemiyi bitirebilmek için aşının koruma oranının yüzde 70'in altında olmaması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüste Son Durum

27 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 227.019 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.630'a yükseldi.