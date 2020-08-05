Koronavirüsle Mücadelede İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yeni Uygulama

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir uygulama başlatıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük kentlerde evde tedavi süreci ön plana çıkacak. İşte tüm detaylar.

Koronavirüsle Mücadelede Yeni Uygulama

Hürriyet.com.tr tarafından aktarılan habere göre, vaka sayılarındaki artışın hastanelerde yoğunluğa neden olmaması için evde tedavi yöntemi seçildi.

Artık hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına başlanacak.

Tedaviler ve numuna alımları filyasyon ekibi tarafından yapılacak. Genelgeye göre, filyasyon ekipleri koronavirüs hastası kişileri 18 yaş altı ve 18 yaş üstü diye ayıracak. 18 yaş altındakilere evde tedavi uygulanmayacak. Ağır hasta olan 18 yaş altı kişiler ise hastaneye gönderilecek.

18 yaş üzeri her türlü semptomu olan ama komplike olmayan koronavirüs hastalarına ikili tedavi başlanılacak. Semptomsuz olanlara ise ilaç başlanılmayacak.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

4 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 234.934 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.765'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 olarak açıklandı.