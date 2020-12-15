Koronavirüs Mutasyon Geçirdi: Yayılma Hızı Artmış Olabilir!

Koronavirüs mutosyon geçirdi. Mutasyon geçiren yeni tip koronavirüs türü, salgının yayılma hızını arttırmış olabilir. İngiltere’de görevli bilim insanları, yeni COVID-19 türünün salgının yayılma hızını ve geliştirilen aşıları ne yönde etkileyebileceği üzerinde çalışıyor.

Koronavirüs Mutasyona mı Uğradı?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken virüsün İngiltere'de mutasyona uğradığı açıklandı. BBC'deki habere göre Yeni COVID-19 türü, İngiltere’de vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığı bölgelerde tespit edildi. Bu sebepten ötürü son mutasyonun COVID-19’un yayılma hızını önemli ölçüde arttırdığı endişesi ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni koronavirüs türünün farklı mutasyonlarının bulunduğunu belirten Sağlık Bakanı Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere’de vaka sayılarının çok hızlı bir biçimde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini duyurdu. Son mutasyonun yayılma hızını arttırdığını söyleyen Bakan Hancock, yeni türün Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini ve İngiliz bilim insanlarının daha ayrıntılı veriler elde etmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

Yeni virüs türünün mevcut virüs türünden daha ölümcül olduğu ile ilgili herhangi bir kanıt bulunmuyor. Covid-19 Genomics UK isimli araştırma ekibi, yeni türün hastalığın belirtilerine ve süresine etki edip etmediğini tespit etmek için vakaların yaklaşık yüzde 10’unda yer alan genetik kodları incelemeye başladı.

Cambridge Üniversitesinde yer alan İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde görevli klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Ravi Gupta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Virüsün kaçmaya başladığı bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Bunu araştırmamız gerekiyor. Uzun vadede bunun etkisinin ne olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden risk alamayız. İnsanları daha hasta etmesini beklemiyoruz ama salgının kontrol altında tutulmasını zorlaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, yeni koronavirüs türünün, virüsün hücrelere tutunmasına yardımcı olan dikensi proteinde birden fazla mutasyon bulunduğunu açıkladı. Son mutasyonda proteindeki iki amino asidin yer almadığı belirtildi. Bilim insanları, proteindeki amino asidin yer almamasının yayılmayı hızlandırabileceğini söyledi. Yeni tür, bahar mevsiminin ardından bazı ülkelerde de görüldü. İngiltere’de ise ağustos ve eylül aylarından itibaren görüldüğü açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'deki koronavirüs mutasyona uğraması olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni koronavirüs mutasyonundan haberdar olduklarını belirten Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, yaptığı açıklamada, "Aslında bu tür bir evrilme ve mutasyonlar oldukça yaygın ancak Danimarka'daki vizonlarda ve daha önce görülen başka mutasyonlarda olduğu gibi bazı sorulara yanıtlar bulmamız gerekiyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: