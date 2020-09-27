Koronavirüs Mutasyon İle Daha Tehlikeli Hale Geldi! İşte Detaylar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, 900 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs mutasyon ile çok daha tehlikeli bir hale geldi. Mutasyon ile daha bulaşıcı hale gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Mutasyon mu Geçirdi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen araştırmada COVID-19'un mutasyon geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde görülen yeni tip koronavirüs ikinci dalga vakalarının yüzde 99,9'unda koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi.

D614G mutasyonu olarak adlandırılan yeni koronavirüs türünün daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Bilim insanlarının açıklamasına göre D614G mutasyonu yeni tip koronavirüsü daha ölümcül bir hale getirmese bile virüsün insanlara daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli virolog David Morens, yeni çalışmayı gözden geçirdi ve virüsün mutasyonla beraber daha bulaşıcı hale geldiğine dair güçlü bulguların olduğunu belirterek virüsü kontrol etmenin artık daha zor olabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli virolog Morens, çalışma ile ilgili henüz net bir bilgi vermenin doğru olmadığını işaret etti ve maske takmanın, elleri yıkamanın virüsün bulaşma olasılığını düşürmekte etkili olduğunu ancak virüs daha bulaşıcı bir hale geldikçe maske takma gibi alınan tedbirlerin artık daha etkisiz bir hale gelebileceğini söyledi.