Prof. Dr. Çetin Açıkladı: Koronavirüs Mutasyona Uğramış Olabilir

Koronavirüs mutasyona uğramış olabilir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, bu konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Mutasyona mı Uğradı?

Endişe verici mutasyon açıklamasında bulunan Prof. Dr. Çetin, "Bir insanı normalde enfekte edebilmek için 30 bin virüs gerekirken belki şimdi 3-5 bin virüste bile enfekte edebilecek ve hasta edebilecek bir yeteneğe kavuşmaya başladı. Bunun için de bizim kişisel tedbirlerimize daha fazla tutunma ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çetin, "Tedbirlerimizi iki gruba ayırdık. Bunlardan biri toplumsal tedbirlerimiz, bunlar sokağa çıkma kısıtlamaları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı insanların evlerinde izolasyonu, AVM'lerin, parkların, bahçelerin veyahut da restoranların, kafelerin kapatılması gibi tedbirlerdi. Bunların devam etmesi sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan mümkün değildi. Tabii ki belirli bir dönemde bunların gevşetilmesi lazımdı. Bir kısmını 11 Mayıs'ta, önemli bir kısmını da 1 Haziran'da gevşettik ancak hemen arkasından gerçekten ciddi manada sıkıntılar gözükmeye başladı" dedi.

Sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasının oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, "Bütün bunları sağlayamıyorsak mutlaka en az 1,5 metrelik mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe yüzde 70 koruyuculuk sağlıyor. İki taraftan biri maske takıyorsa yüzde 90'lara geliyor, her iki taraf maske takıyorsa yüzde 98,5'luk bir oranda karşıdaki insan hasta dahi olsa virüsten korunma ihtimaliniz var. Maske virüse karşı elimizdeki en büyük kalkanımız. Virüsün elindeki kalkan ise çok hızlı yayılması" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin, sözlerine şu şekilde devam etti: