Koronavirüs Mutasyonlu Vizon Tehlikesi Türkiye'ye Yaklaşıyor

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Danimarka'da görülen Koronavirüs mutasyonlu vizon tehlikesi Türkiye'ye yaklaşmış durumda. Yunanistan'daki iki çiftlikte gözlemlenen Koronavirüslü vizonlar, çiftliklerdeki çalışanlara Koronavirüs bulaştırmış olabilir.

Neredeyse bir yıldır devam eden Koronavirüs pandemisi kolay kolay bitecek gibi gözükmüyor. Koronavirüs aşısına ilişkin çalışmalar hızla devam etse de, mutasyon geçirmiş virüsün vizonlarda ortaya çıkması dünyayı şok etmiş durumda. İlk olarak Danimarka'da görülen Koronavirüslü vizon tehlikesi, Yunanistan'a da sıçramış durumda.

Yunanistan Tarım Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, kuzey Yunanistan'daki iki çiftlikteki vizonda Koronavirüs tespit edildi. Yetkili isim, vizonlarda bulunan Koronavirüs türünün insanlarda bulunanla aynı olduğunu söyledi. Başka bir Yunan yetiştirici ise çiftiliğindeki vizonların virüse yakalandığını doğruladı. Tarım Bakanlığı açıklaması, pozitif çıkan vizonların itlaf edildiğini doğruladı.

Koronavirüs mutasyonlu vizon tehlikesi Türkiye'ye gelir mi?

Türkiye’ye yaklaşık 400 kilometre kuş uçuşu mesafesi olan Kesriye bölgesindeki vizon çiftliklerindeki 10 işçinin ise Koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçilere bulaşan virüsün vizonlardan gelmiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Bakanlığın açıklamasına göre bu çiftlikler karantina altına alınmış durumda.

Danimarkalı yetkililer daha önce bazı hayvanların insanlara geçen virüsün bir mutasyonunu taşıdığını keşfetmiş ve Danimarka'nın 17 milyon vizon nüfusunu öldürme planını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü bu ay vizonlardaki virüs mutasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, Danimarka'da şu ana kadar 12 kişinin mutasyona uğramış virüs türüne sahip olduğu belirtti.

Danimarka'nın vizon kürkü satış kooperatifi verdiği demeçte "kademeli olarak küçüleceklerini" ve sonunda iki ila üç yıl içinde kapanacaklarını söyledi. Kopenhagen Fur CEO'su Jesper Lauge yaptığı açıklamada, "Maalesef, en güçlü topluluk bile şu anda vizonlar için alınan kararların sonuçlarına dayanamaz" dedi.

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle kürk imalatında kullanılan bir hayvan. Ayrıca küçük boyutları ve hareketli yapısıyla çiftliklerden kolayca kaçabilen vizonların, yarasalardan daha kolay bir şekilde virüs bulaştırma ihtimali bulunuyor. Peki ya siz Koronavirüslü vizon tehlikesinin Türkiye'ye sıçrayacağını düşünüyor musunuz?