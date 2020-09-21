Alman Virologdan Koronavirüs Ne Zaman Bitecek Sorusuna Yanıt!

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısı bulunsa dahi maske takmaya devam edilecek mi? Koronavirüs ne zaman bitecek? COVID-19 salgınının ne zaman biteceği ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten, Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Christian Drosten, "Koronavirüs salgınıyla ne kadar süre daha yaşamak zorunda kalacağız?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Avrupa'da birbirinden farklı zor durumlar söz konusu. Kolay bir kış olmayacak. Gelecek yıl aşıya sahip olacağız. Halkın belirli kesimlerinin aşılanmasının önümüzdeki yılın sonuna kadar süreceğini tahmin ediyorum. Maskelerden bu kadar çabuk kurtulamayacağız. Çünkü aşılama başlasa bile, halkın çoğu hala maske takmak zorunda kalacak. Almanya gibi çok az enfeksiyonun olduğu ülkelerde bağışıklık kazananlar çok yaygın olmayacak. Bu durumu muhtemelen Avrupa'nın diğer ülkelerinde görmeyeceğiz." "Diğer bölgeler için tahmin yürütmek zor. Örneğin Afrika'da, hastalığın daha az şiddetli seyrettiği görülüyor. Bu, genç nüfus yapısına bağlı olabilir, ancak şu anda sadece çok sayıda genç nüfus barındıran şehirleri görebiliyoruz. Virüsün kırsal alana yayılırken nasıl bir seyir izlediğini bilmiyoruz. Ayrıca salgının o bölgedeki mevcut durumunu da bilmiyoruz. Enfeksiyonların azaldığını gösteren veriler var. Ama bunlardan yola çıkarak bir genelleme yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz. Salgın şehirlerde geriliyor olabilir, ya da asıl şimdi gerçekten geliyor olması da pekala mümkün."

Alman Virolog Prof. Dr. Drosten, "Bir daha ne zaman birbirimize sarılabileceğiz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Konseptleri yaygın virüs bulaşmasını önlemek ve bir aşının kullanılmasını beklemek olan dünyanın diğer bölgelerinde 2021'in sonuna kadar maske takılacağından yola çıkabiliriz. Doğru tahminler yapmak imkansız, ancak gelecek yıl maske taktığımız bir yıl olacak."