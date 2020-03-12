Koronavirüs Ne Zaman Bitecek? Çinli Bilim Adamı Açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde bulunan Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'ndan çıktığı sanılan yeni tip koronavirüsü Covid-19, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de görüldü. Yeni tip koronavirüsü ne zaman bitecek? Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu’nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüsün ne zaman biteceği hakkında açılama yaptı.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Zhong Nanshan yaptığı açıklamada koronavirüs salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Açıklamayı yapan bilim adamı Zhong Nanshan, SARS virüsünü bulan isim olarak bilinmekte. Şu anda yeni tip koronavirüsten dolayı 4.638 kişi hayatını kaybetti. 126.628 kişide Covid-19'a rastlanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama Türkiye'de bir kişide koronavirüs vakasının görüldüğünü söylemişti. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Koronavirüsün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Hemen aşağıda yer alan videodan koronavirüsünden nasıl korunacağınızı öğrenebilirsiniz.