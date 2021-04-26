Koronavirüs Ne Zaman Bitecek? Bill Gates Açıkladı!

Koronavirüs ne zaman bitecek? Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Bill Gates, salgının ne zaman biteceğine ilişkin yeni bir tahminde bulundu. Gates tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek Sorusuna Yanıt Geldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 3 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde bu zamana kadar 147 milyon insan enfekte oldu. Tüm dünyada günlük vaka sayılarında ciddi artış devam ederken insanların kafasında “COVID-19 salgını ne zaman bitecek?” sorusu yer alıyor.

Daha önce virüse ilişkin birçok komplo teorisi ile sık sık gündeme gelen Bill Gates, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, yakın zamanda bir salgının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky News'e konuşan Gates, "Hayat ne zaman normale dönecek?" sorusunu yanıtladı.

Gates, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılının sonunda hayatın normale dönebileceğini söyledi. Bill Gates koronavirüsün, geçtiğimiz aylarda salgının ne zaman biteceği hakkında bir tahminde bulunmuştu. Ünlü iş insanı, 2021 yılının bahar döneminde salgının tamamen kontrol altına alınacağını söylemişti.

Salgının ne zaman biteceğinin yanı sıra aşılara ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Gates, aşıların ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin tekelinde olduğunu belirtti. Microsoft firmasının kurucularından Bill Gates, önümüzdeki aylarda gelişmiş ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen düzeye geleceğini söyledi.

Gates, aşılama miktarının istenilen seviyeye gelmesinin ardından gelişmiş ülkeler, COVID-19 aşılarını diğer ülkeler ile paylaşacak. Yapılan açıklamada, bunun salgının seyrine oldukça önemli bir etkisinin olacağı belirtildi.

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre ülkemizde 25 Nisan'dan itibaren toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 38 bin 358'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 4.073.644 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3 bin 590 olduğu belirtildi.

Bu zamana kadar salgın hakkında doğru tahminler yapan Gates'in salgının ne zaman biteceği hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin ne düşünüyorsunuz? Sizce 2022 yılında hayat normale dönebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.