Koronavirüs Ne Zaman Biter? Uzmanlar Yanıtladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes karantina hayatı yaşıyor. 20 yaş altı 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, hafta sonları da bu yasak herkes için uygulanıyor. Peki, Türkiye’de koronavirüs ne zaman bitecek? Koronavirüs ne zaman biter? sorusunun henüz net bir yanıtı yok ancak uzmanlar Haziran ayında hayatın normale döneceğini söylüyor.

Koronavirüs Piki Ne Zaman?

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında insanlar sürekli anons edilen “EvdeKalın” çağrılarına uymaya devam ederken diğer yandan karantina hayatı gibi sürdürdükleri hayatın ne zaman son bulacağını merak ediyor, uzmanlardan gelecek iyi haberleri bekliyor. Türkiye’de koronavirüs son durumu bilgilendirmesi yapan T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamaları umut verici. Koca, 16 Nisan 2020 tarihli açıklamasında, vaka sayısında artışın öngörülebilir düzey kaldığını, yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyulan hastalarda seyrin kontrol altında olduğunu, iyileşen hastaların da 1000’i geçtiğini paylaştı. Türkiye, yapılan çalışmalara bakıldığında bu zorlu süreci en iyi yöneten ülkeler arasında. Sağlık Bakanı’nın ayrıca “Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülke. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1 - 2 hafta içerisinde yakalayacağımızı düşünüyorum.” Peki, Türkiye’de hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs bulaşmaması için evlere kapanan insanlar ne zaman dışarı çıkabilecek? İşte uzmanların yanıtı.

Corona Virüs Yazın Biter Mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tedbirlere uyulursa Haziran ayında hayatın normale dönebileceğini aksi halde sürecin daha çok uzayacağını söylüyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, tüm tedbirlerin anında kaldırılıp tamamen 11 Mart öncesine dönülmenin münkün olmadığını söylüyor ve tedbirlere uyulması koşuluyla 2 ay gibi sürede vaka artış hızında artışın duracağını belirtiyor.

Koronavirüs Adli Tatil Ne Zaman?

Koronavirüs salgınından sonra yargıda tüm adli işlemler 30 Nisan’a ertelenmişti. Adli süreler 30 Nisan’dan sonra bir ay daha uzatılacak. Sonrasında adli sistemin Haziran ayında tekrar eski haline dönmesi bekleniyor. 20 Temmuz’da adli tatile girilecek ve bu bir aylık süre zarfında Adalet Bakanlığı adliyelerde koronavirüse karşı yeni tedbirler alacak.

Koronavirüs Tedbirleri Ne Zaman Kaldırılacak?

Peki, mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa’da hayat normale dönmeye başlıyor. Yaş ölümleri sürse de birçok ülke normalleşme için ilk adımları attı. Almanya, paskalya bayramından sonra tedbirleri gevşetecek. İsviçre, 26 Nisan’dan itibaren tedbirlerin azaltılmasına karar verdi. Avusturya’da 1 Mayıs’tan sonra AVM’ler, mağazalar, kuaförler açık olacak. Hollanda da 28 Nisan’dan itibaren hayat normale dönecek.