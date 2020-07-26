Koronavirüs Neden Bu Kadar Tehlikeli? İşte Bilim İnsanlarının Cevabı

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; koronavirüs neden bu kadar tehlikeli sorusuna cevap arandı. Ortaya çıkan sonuçlar, aslında birçok kişinin tahmin etmediği türdendi. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, koronavirüs salgın için etkili aşı ve tedaviler geliştirilmeye çalışılıyor. Fakat düşmanı yenmeden önce iyi tanımak şart. Bu nedenle birçok araştırmacı bu virüsün neden bu kadar tehlikeli bir duruma geldiğini bulmaya çalışıyor. Elde edilen bazı bulgular gerçekten de şaşırtıcı.

Koronavirüs neden bu kadar tehlikeli? Enzim etkisi

Bilim insanları uzun araştırmalar ve deneyler sonucunda bu virüsün böylesine yüksek tehlikeye sahip olmasını önemli bir nedene bağladı. Onlara göre bağışıklık sisteminde bu virüs çok iyi bir şekilde gizlenebiliyor. Böylece ona etki edebilecek antikorlar hemen üretilemiyor.

Normal şartlarda vücuda herhangi bir virüs veya bakteri girdiğinde bağışıklık sistemi hızlıca devreye girer. Böylece bu tür mikroorganizmaların çok çabuk bir şekilde vücuttan atılması amaçlanır. Ancak bu yeni salgın ile hayatımıza giren Covid-19 ne yazık ki vücutta hemen tepki görmüyor. Bu nedenle uzun bir süre daha vücuda zarar vermeye devam ediyor.

Texas Üniversitesi Bilim Merkezi’nden araştırmacılar, SARS-CoV-2’nin vücuda girdiğinde kendisini gizlemeyi başardığını söyledi. Peki virüs bunu yapmayı nasıl öğrendi? Bilim insanları, virüsün nsp16 adlı enzimi kullanarak RNA başlığını değiştirdiğini ortaya koydu. Bu yeni keşif ile birlikte bilim insanları nsp16 enzimini hedef alacak. Sizce bu araştırma sonucu virüsün tedavisi için bir etki yaratabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.