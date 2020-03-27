Koronavirüs Nedeniyle Batman ve Matrix'in Vizyon Tarihleri Ertelenebilir

Hepimizin koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanmak zorunda olduğu şu günlerde yapımcılar pek çok dizi-film projesini ertelemek zorunda kalıyor. Çekimleri ertelenen filmler arasına son olarak The Matrix 4 ve The Batman eklendi.

Variety dergisinin sitesinde yer alan habere göre pek çok film stüdyosu mayıs ortasına kadar film çekimlerini durdurdu. Aslında piyasanın nisan ayı gibi normale dönüleceği düşünülüyordu, ancak uzman görüşlerine göre salgının nisan ayında pik yapacağı düşünüldüğü için çekimler şimdilik mayıs ortasına ertelendi.

Matrix 4 ve The Batman ertelenebilir

Film stüdyolarının şu an için normal düzenlerine dönebilmeleri için öncelikle hükümetten izin almaları gerekiyor. Çünkü Amerika'da 10 insanın aynı ortamda bulunması gereken durumlarda hükümetten izin alınması gerekiyor. Ayrıca ülke dışında çekim yapması gereken stüdyolar da lojistik sorunlar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Stüdyolar, gelecek filmlerde yer alacak oyuncuların seçimleri için ise internet üzerinden görüşme yapmayı düşünüyorlar. Örneğin, Mad Max: Fury Road'un spin-off'u Furisoa için filmin yönetmeni George Miller'ın oyuncu seçmelerini Skype üzerinden yapacağı söyleniyor.

Şimdiye kadar çekimleri devam eden filmlerin çekimlerine ara verilmiş olsa da The Matrix 4 ve The Batman’in post prodüksiyon aşamaları zamanında tamamlanabilirse bu filmler, sinemalar tekrar açıldığı takdirde ilk karar verilen vizyon tarihlerinde de yayınlanabilir.