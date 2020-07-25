Koronavirüs Nedeniyle Daha Az Titreşim Yaşanıyor: Dünya Sessiz!

Yapılan son araştırmalar ile birlikte, koronavirüs nedeniyle daha az titreşim yaşandığı ortaya çıktı. Özellikle de günlük yaşamın parçaları olan araç sürme ve seyahat etme gibi alanlarda bulunan azalmalar, büyük ölçüde sessizliği sağladı. İşte dünyanın sessizliğe bürünmesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar.

Salgının dünya genelinde çok ciddi etkileri olduğu kesin. Bazı etkiler son derece olumlu sonuçlar doğururken, kimileri de bazı problemlere yol açıyor. Sürüş ve seyahat, kazma ve inşaat, endüstri ve hatta spor etkinliklerinin hepsi; büyük ölçüde az olmasından dolayı sessizliğin düşük seviyelere kadar çekildiğini söyleyebiliriz.

Koronavirüs nedeniyle daha az titreşim ortaya çıktı

İngiltere'deki Imperial College Londra'dan sismolog Stephen Hicks tarafından yapılan çalışmalar, bu konuya ışık tutmayı başardı. Ona göre, "Bu sessiz dönem muhtemelen insan kaynaklı sismik gürültünün en uzun ve en büyük sönümlemesidir.”

İnsan ırkı, gezegene büyük zararlar verdi. Bazen ağaçları katlederken kimi zaman da mevcut ekosistemdeki hayvanları katletti. Koronavirüs salgını ile birlikte insanların geri plana çekilirken doğanın kendisini daha fazla belli etmeye başladığı ortaya çıktı. Ayrıca yine insanların geriye çekilmeleri ile birlikte gerçekte nasıl bir etkiye sahip oldukları görüldü. Bilim insanları araştırmanın detayları için, “Çalışmamız, insan faaliyetlerinin katı Dünya'yı ne kadar etkilediğini benzersiz bir şekilde vurgular ve insan ve doğal gürültüyü neyin farklılaştırdığını her zamankinden daha net görmemizi sağlayabilir.” ifadelerine yer verdi.

Bu araştırma; dünya çapında 117 ülkede 268 sismik izleme istasyonundan Mayıs 2020'ye kadar (Mayıs 2020'ye kadar) toplanan verilere dayanıyor. İnsan etkisi gidince, Dünyayı dinlemek çok kolaylaştı. Araştırmacılar etkinin düşük yoğunluklu kırsal alanlarda ve yaklaşık 150 metre (400 feet'ten fazla) gibi inanılmaz derecede izole edilmiş istasyonlarda bile fark edildiğini söyledi. Yani artık Dünya, çok daha sessiz bir yer.