Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybeden Sayısı 1 Milyonu Aştı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu aştı. Gerçek zamanlı olarak COVID-19 ile ilgili istatistikler sunan Worldometer tarafından elde edilen veriler ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybeden Sayısı Hızla Artıyor

Gerçek zamanlı olarak COVID-19 ile ilgili istatistikler sunan Worldometer'dan elde edilen verilere göre dünya genelinde COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 1 milyon 2 bin 524'e ulaştı. Worldometer'da paylaşılan verilere göre bu zamana kadar dünya genelinde toplamda 33 milyon 319 bin 566 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. COVID-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirtildi.

Bugüne kadar COVID-19 nedeni ile en fazla can kaybı 209 bin 230 vefat ile Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Wuhan kentinden sonra yeni tip koronavirüsün yeni üssü olarak nitelendiriliyor. İkinci sırada 141 bin 441 ölüm ile Brezilya takip ediyor. Listenin üçünücü sırasında 94 bin 971 ölüm ile Hindistan yer alırken, dördüncü sırada ise 76 bin 243 ölüm ile Meksika bulunuyor.

Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı en çok ölümlerin gerçekleştiği ülkeler arasında İngiltere 41 bin 971 ölüm ile beşinci sırada yer alıyor. İngiltere'yi 35 bin 835 ölüm ile İtalya, 32 bin 142 ölüm ile Peru, 31 bin 700 ölüm ile Fransa, 31 bin 232 ölüm ile İspanya ve 25 bin 589 ölüm ile İran takip etti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan 24 milyon 642 bin 010 kişi ise iyileşti.

Türkiye'de Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 27 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 314.433 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.997'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 275.630, hastalarda zatürre oranı ise %6,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.583 olduğu belirtildi.