Koronavirüs Ölüm Riskini 6 Kat Artıran Etken Tespit Edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken COVID-19 ile ilgili bilimsel araştırmalar da yapılmaya devam ediyor. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma insanları oldukça endişelendirdi. Liverpool Üniversitesi'nde yer alan bilim insanlarının yaptığı araştırma neticesinde koronavirüs ölüm riskini altı kat artıran etken tespit edildi. Peki, COVID-19 ölüm riskini artıran faktör nedir? Bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Ölüm Riskini Artıran Faktör Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde toplamda bir milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanan insan sayısı ise 39 milyonu aşmış durumda. Pandemi tüm dünyada etkisini sürdürürken bilim insanları araştırmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde salgın ile ilgili yeni bilgiler elde etme imkanına sahip oluyoruz.

Liverpool Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından COVID-19 ile ilgili insanları endişelendiren bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçları ise BioRxiv portalında yayımlandı. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile beraber koronavirüs ölüm riskini artıran faktör de belli oldu. Peki, COVID-19 ölüm riskini artıran etken nedir? Çalışmanın sonuçlarına göre art arda koronavirüse ve gribe yakalanmak, ölüm riskini altı kat artırıyor.

İngiliz bilim insanları, araştırma kapsamında fareler üzerinde birtakım deneyler gerçekleştirdi. Uzmanlar, söz konusu deneyde birinci grupta yer alan farelere COVID-19, ikinci grupta bulunan farelere ise art arda yeni tip koronavirüs ve grip bulaştırdı. Çalışmanın sonucunda hem koronavirüs hem de grip bulaştırılan ikinci grupta yer alan fareler, sadece grip bulaştırılan farelere kıyasla hastalığı çok daha ağır geçirdiği tespit edildi. Yapılan çalışma ile beraber koronavirüs ölüm riskini 6 kat artıran faktörün art arda koronavirüse ve gribe yakalanmak olduğu ortaya çıktı.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. James Stewart, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. James Stewart, yaptığı açıklamada, Prof. James Stewart, “Grip bulaştırılan farelere replikasyonu azaltılmış koronavirüs enjekte edilmesine rağmen bu grupta artan enflamatuar tepki gözlemlendi. Bu, insanların Kovid-19’u ağır geçirmelerinin ana nedeni” şeklinde konuştu.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 17 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 345.678 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 9.224'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 302.499 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.428 olduğu belirtildi.