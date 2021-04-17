Koronavirüs Ölüm Sayısı Hakkında Endişelendiren İddia: 3 Kat Daha Fazla!

Koronavirüs ölüm sayısı ile ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, konu hakkında çok önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Bulut tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Ölüm Sayısı Açıklanandan Çok Daha Yüksek

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Şu andaki rakamlar tam gerçeği yansıtmıyor. Örneğin ölüm rakamlarının en az üç katı olduğunu biz defin rakamlarından biliyoruz. Türkiye'de başkaca bir afet ve salgın yok. Bu ölümlerin çoğu COVID'e bağlı. Diğer grubu ise doğal veya COVID nedeniyle hastanelere başvuramayan, sağlık sorunlarını öteleyenler olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

3. pike geldiğimizi ve bunun bir kritik eşik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Bulut, "Birinci, ikinci ve şu anda yaşadığımız, vakaların 63 bin ölümlerin 300'e dayandığı üçüncü pike geldik. Bu kritik bir eşik. Yoğun bakımlar ve klinikler alarm veriyor. Bir çok hastanede değişik servisler COVID-19 servislerine çevrildi" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bulut, "Birçok servis ve klinikte artık hastalarına hizmet veremiyor. Buna rağmen yatak sıkıntısı var. Eskiden PCR tamamen negatifleşirken evine gönderiliyordu. Şimdi daha PCR'si negatifleşmeden hafifleyen, evde tedavi edilebileceğini düşündükleri vakaları evlerine göndermeye başladılar. Hastaneden erken çıkarıyorlar ki yatak boşalsın, COVID'li hasta alınsın. Bu bulaşı arttıran bir diğer faktör" ifadelerini kullandı.

"Gelinen noktadan sonra ne olur?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Bulut, "Bundan sonra hastalık katlanarak gider. İnsanlar solunum cihazlarına erişemeyecekler. Sağlık Bakanının yüzde 65-70 gibi oranlar vermesi gerçeği yansıtmıyor çünkü bakan özel sektörü de katıyor" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: