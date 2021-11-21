Koronavirüs Ölümleri Geçen Yıla Kıyasla Ciddi Oranda Arttı

Koronavirüs ölümleri artmaya devam ediyor. Açıklanan son veriler, endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı, geçen yıla kıyasla önemli ölçüde arttı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 257 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,15 milyon kişi hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Koronavirüs Ölümleri Neden Artıyor?

Johns Hoplins Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi oranda arttı. Geçtiğimiz yıl 385 bin 343 olan COVID-19 ölüm sayısı, bu yıl 770 bin 800'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının düşük aşılama oranları nedeni ile arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde maske ve sosyal mesafe zorunluluğunun kaldırılmasının da ölüm sayılarının artmasında önemli bir role sahip olduğu ifade edildi.

Stanford Üniversitesinde görevli Abraar Karan, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Karan, yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında ne yapılması gerektiğini bildiklerini ancak bunu gerçekleştirme noktasında başarısız olduklarını ifade etti.

Paylaşılan veriler, COVID-19 ile mücadele kapsamında aşılama, maske, sosyal mesafe ve hijyenin büyük bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi. Aşılar, hastaneye yatış ve ölüm riskini çok ciddi ölçüde azaltıyor.

Pfizer, Koronavirüs İlacı İçin Acil Kullanım Onayı İstedi

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, geliştirdiği COVID-19 ilacı için FDA'dan acil kullanım izni istedi. Başvurunun 30 Kasım tarihinde onaylanması bekleniyor. COVID-19 ilacının hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı açıklanmıştı.

Paxlovid ilacının Ritonavir isimli eski bir antiviral ilaçla birlikte uygulanacağını belirten Pfizer, hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan kişilerin hastalığı daha kolay bir şekilde atlatmasını amaçladıklarını ifade etti.

Klinik çalışmalarda 1219 yetişkin hasta incelendi. Semptomlar görülmeye başladıktan sonraki günlerde bazı gönüllülere deneysel ilaç verilirken diğerlerine ise beş gün boyunca her 12 saatte bir plasebo verildi. Plasebo alan 10 kişi hayatını kaybederken Pfizer ilacı alan hastaların hiçbiri ölmedi.