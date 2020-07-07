Koronavirüs Çin'de Ortaya Çıkmadan Önce Kanalizasyondaydı İddiası

Oxford Üniversitesi'nde Kanıta Dayalı Tıp Merkezi'nden (CEBM) Dr Tom Jefferson Koronavirüs Çin'de ortaya çıkmadan önce hepimizin yer altı sularında yaşadığını iddia etti, sosyal medya birbirine girdi. Peki ya Koronavirüs nasıl bu kadar tehlikeli hale geldi?

Bütün dünyaya Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen Koronavirüsün aslında yıllardır kanalizasyon yaşadığı ifade edildi. Elverişli çevresel koşullar altında ortaya çıkana kadar dünya çapında yayıldığı düşünülen Koronavirüs, Çin'deki keşfinden önce İspanya, İtalya ve Brezilya'dan gelen kanalizasyon örneklerinde bulundu.

“Covid-19’a olan ilginç olaylar İspanyol gribinde de yaşandı. 1918 yılında dünyanın geri kalanıyla iletişim kurmayan Batı Samoa’da nüfusun yüzde 30’u öldü. Bunun tek bir açıklaması olabilir, bu tür virüsler bir yerden gidip bir yerden gelmedi. Aslında her zaman oradaydılar ve bir şey onları tetikledi."