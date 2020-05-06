Koronavirüs pasaportu geliyor! İngiltere merkezli biyometri şirketi Onfido, bazu ülkelerde pilot uygulamasına başlanan koronavirüs pasaportlarının birkaç ay içerisinde hazır olacağını söylüyor. Peki, koronavirüs pasaportu nedir, sağlık pasaportları nasıl kullanılacak?

Sağlık Pasaportları Hazır!

İngiltere’de teknoloji şirketleri ülke genelinde çalışanların koronavirüs döneminde işlerine geri dönebilmelerini sağlamak için Kovid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı koronavirüs pasaportları çıkarılması hususunda hükümetle görüşmeler yapmaya başladı. Fotoğraf tabanlı kimlik belgesi, selfie ve yapay zeka algoritmaları kullanarak işletmelerin insanların kimliklerini doğrulamasına yardımcı olan bir teknoloji şirketi olan Onfido, sağlık pasaportunun pilot uygulamasına başladı bile ve birkaç ayda kullanılabileceğini söylüyor.

Şirket yetkilileri, kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirdiğini kanıtlayan antikor testleri veya mevcut enfeksiyonu gösteren antijen testlerinin kulllanılabileceğini belirtiyor. Guardian'ın haberine göre, İngiltere hükümeti, DSÖ’nün koronavirüsten iyileşen kişilerin hastalığı yeniden geçirmeyeceğine dair bir kanıt olmadığı yönündeki uyarısından sonra bu dijital sertifikalara bağışıklık raporu diye bahsedilmesinden kaçınıyor.

Koronavirüs Pasaportu Nedir, Nasıl Kullanılacak?

İngiltere hükümeti onay verirse, sağlık pasaportunun kullanılması şu şekilde olacak: Kişi akıllı telefonuna indirdiği uygulama ile kendisinin ve kimliğinin fotoğrafını çekecek. Uygulama, kişinin yüzü ile kimliğini eşleştirecek. Böylelikle sahte kimlik kullanımının önüne geçilecek. Sonraki aşamada kişi, hükümetin onay verdiği bir sistemde daha önce hastalığı geçirdiği ve artık bağışıklık kazandığını gösteren antikor veya antijen testi yaptıracak. Kişi, işyerine geldiğinde telefonundan uygulamayı açacak ve resepsiyonda tekrar fotoğraf çektirecek. Bu işlemin sonunda bir QR kod oluşturulacak. Resepsiyon görevlisi bu kodu tarayarak kişinin bağışıklığı olup olmadığını görecek. Bu işlem sırasında kişinin adı, doğum yeri, adresi gibi kişisel bilgileri gizli olacak.

Uzmanlar: Test Kitleri Güvenilir Değil

Uzmanlara göre bu uygulamayla ilgili soru işaretleri var. Evlerde kullanılabilen, hamilelik testi kitlerine benzeyen testlerle çok kısa bir süre içinde sonuç alınabiliyor. İngiltere hükümetinin 17.5 milyon adet sipariş verdiği kitler dahil olmak üzere piyasadaki hiçbir test kitinin yeterince güvenilir olduğuna dair bir kanıt yok. Bu testlerin %50 - %70 oranında yanlış negatif sonuç gösterebildiği belirtiliyor.

Bir Günde 36 Bin Test Yapabilen Cihaz Geliştirildi

Quiotient isimli bir İskoçya şirketi, geliştirdiği bir tarama cihazının günde 36.000 adede kadar antikor testi yapabileceğini açıkladı. Şirket, 35 dakikada çıkan test sonuçlarının %99.8 doğru olduğunu söylüyor. Ancak bu testler kişiden kanın bir sağlık görevlisi tarafından alınmasını ve kanlarının analizinin büyük makinelerde yapılmasını gerektiriyor.

Güney Kore’de Kovid-19’a yakalandıkları açıklanan bazı kişilerin aslında hasta olmadıkları ve efenkte olmuş hücrelerin akciğerden atılmasının haftalar sürmesi sebebiyle testlerinin tekrar pozitif çıktığı belirtilmişti. Bununla beraber uzmanlar bağışıklığın aylar veya yıllar içinde kaybolabileceğini ve bunun sonucunda insanların tekrar risk altında olabileceğini ve bazı kişilerin bağışık sisteminin diğerlerinden daha güçlü olabileceğini söylüyor.