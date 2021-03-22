Koronavirüs Risk Haritası Son Durum: 1 Mavi İl Kaldı

Koronavirüs risk haritası son durum nedir? 1 haftada 14 şehir daha kırmızı oldu ve sadece bir il mavi kaldı. Hangi iller kırmızı? Hangi illerde risk daha yüksek?

Koronavirüs Risk Haritası: Hangi İller Kırmızı?

İllere göre haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından toplam 39 il kırmızı oldu. Haritada sadece Şırnak mavi olarak kaldı. Şırnak nasıl mavi kaldı? Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, Hürriyet'e konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir hafta önce kırmızı olan il sayısı 25 iken şu anda 39 il kırmızı olmuş durumda Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e çıktı. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 13-19 Mart tarihli verilere göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak oldu. Uşak da mavi il olarak bilinmekteydi ancak vaka sayıları yükseldi ve Uşak mavi il özelliğini kaybetti.

Tek Mavi İl Şırnak Kaldı

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: