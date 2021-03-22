Koronavirüs Risk Haritası Son Durum: 1 Mavi İl Kaldı

Koronavirüs risk haritası son durum nedir? 1 haftada 14 şehir daha kırmızı oldu ve sadece bir il mavi kaldı. Hangi iller kırmızı? Hangi illerde risk daha yüksek?
Koronavirüs Risk Haritası: Hangi İller Kırmızı?
İllere göre haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından toplam 39 il kırmızı oldu. Haritada sadece Şırnak mavi olarak kaldı. Şırnak nasıl mavi kaldı? Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, Hürriyet'e konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bir hafta önce kırmızı olan il sayısı 25 iken şu anda 39 il kırmızı olmuş durumda Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e çıktı. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 13-19 Mart tarihli verilere göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak oldu. Uşak da mavi il olarak bilinmekteydi ancak vaka sayıları yükseldi ve Uşak mavi il özelliğini kaybetti.
Tek Mavi İl Şırnak Kaldı
Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Şırnak il geneli şu anda günlük vakalarımız 7-10 civarı seyretmektedir, hastanede yatan aktif vaka sayımız ise 11. Bu düşüş aslında uzun süredir böyle devam ediyor. Test başına pozitiflik oranımız şu anda yüzde 2-3 civarında. Biz bu düşüşü temelde yoğun olarak çalışan saha ekiplerine borçluyuz.
Gerek temaslı tespiti yapan ekipler olsun gerekse evde numune alan ve hastalara ilaç ulaştıran mobil ekiplerimiz olsun sahada hep çok hızlı ve aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca il geneli bilgilendirme ekiplerimiz yüksek tempoyla çalışıyor.
Bu ekipler özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu çarşı pazar gibi yerlerde esnaf esnaf dolaşarak insanları maske, mesafe ve aşı konusunda bilgilendiriyor. Uyguladığımız bir diğer önemli yöntem de vaka yoğunluğunun olduğu ilçelerimizde adeta seferberlik ilan ederek yoğunlaşmak ve salgının diğer ilçelere sıçramasını önlemek."
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