Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken koronavirüs ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ile beraber her geçen gün salgın ile ilgili yeni bilgiler elde etme imkanına sahip oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs riskini azaltan vitamin belli oldu. Peki, COVID-19 riskini azaltan vitamin nedir? ABD'de yapılan araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Riskini Azaltan Vitamin Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Boston Üniversitesi'nin tıp fakültesindeki araştırmacılar, yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. PLOS One isimli akademik dergide yayımlanan çalışma, D vitaminin yeterliliği olan kişilerin yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm olasılığının daha düşük olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan farklı bir çalışmada ise D vitaminin COVID-19'a yakalanma riskini yüzde 54 oranında azaltabileceği ortaya çıktı.

Tıp fakültesindeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, 235 yeni tip koronavirüs hastasından D vitamini seviyelerini ölçmek için kan örnekleri alındı. 40 yaşın üstündeki COVID-19 hastalarda yeterli D vitamin düzeyine sahip olan kişilerin eksik olan kişilere göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu ortaya çıktı. Doktor Michael Holick, kısa süre önce D vitaminin COVID-19'a yakalanma riskini yüzde 54 oranında azaltabileceğine dair farklı bir çalışma da yayımlamıştı.

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmanın sonucunda insanların kafasında "D vitamini hangi yiyeceklerde var?" veya "D vitamini yönünden zengin besinler nelerdir?" sorusu oluştu. D vitamini en yüksek besinler arasında ton balığı, süt ve süt ürünleri, balık yağı, maydanoz, ısırganotu, portakal suyu, yumurta sarısı, yulaf, somon, havuç, mantar ve brokoli gibi besinler yer alıyor.