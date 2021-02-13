Koronavirüs Salgını, Çocukların Konuşmasını Geciktiriyor!

Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki hemen hemen her ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınının çocukların konuşmasını geciktirdiği ortaya çıktı. Peki, COVID-19 salgını çocukları nasıl etkiliyor? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Salgınının Çocukların Konuşmasına Etkisi

COVID-19 salgını, etkisini dünya genelinde yıkıcı bir şekilde göstermeye devam ediyor. Normal kavramını unutmamıza sebebiyet veren koronavirüsün başka bir olumsuz etkisi de bebeklikten yeni çıkıp konuşmaya başlayacak döneme gelen çocukların konuşamaması oldu.

Normal koşullarda çocukların oyun alanı, sokak ve park gibi ortamlarda akranları ile sosyalleşmesi gerekiyordu ancak salgınla birlikte çocuklar bunun yerine gününün büyük bir kısmını evde kalarak geçirmek zorunda kaldı. Çocuklarının güvende kalmasını isteyen ebeveynler, onları koruma amacıyla uyguladığı kısıtlamalar ne yazık ki birtakım sorunları da beraberinde getirdi.

Türkiye'deki çocukların büyük bir kısmını etkileyen bu sorun, çocukların eskiye oranla konuşmayı daha geç öğrenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Uyar, çocuğunun konuşmayı çözememesi nedeniyle son bir yıl içinde yapılan başvuruların önceki yıllara oranla yüzde 60 hatta 70 arttığını dile getirdi.

Erkek çocukların ortalama olarak üç, kız çocukların ise ortalama iki yaşında konuşmayı çözmeye başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uyar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi ile birlikte kreşlerin kapanması ve çocukların ailelerince daha az parklara, oyun alanlarına götürülmeleri kendi akranları ile temas kurmalarını güçleştirdi. Akranlarıyla iletişim azlığı küçük çocuklarda konuşmayı geciktiriyor. Son bir yıl içinde bu yönde çok şikâyet alıyoruz" sözlerini kullandı.

Konuşmayı çözmeye çalışan çocuğun bunu başarılı bir şekilde yapabilmesi için anne ve baba ile konuşması yeterli olmadığını şu ifadelerle açıkladı:

"Yetişkinlerin konuşması iletişimsel değil, komutsal bir konuşma oluyor. Yetişkinlerin konuşmalarını algılamak çocuklar açısından daha zor oluyor. Oysa çocuklar arasında kendi yaşlarına uygun konuşma modelleri olduğundan anlamaları, öğrenmeleri daha kolay oluyor."

Konuşmayı Sökme Döneminde Olan Çocuk İçin Ne Yapılmalı?

Dr. Uyar, konuşmayı sökme döneminde olan çocukları olan ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: