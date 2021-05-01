Koronavirüs Salgını, Gribin Sonunu mu Getirdi?

Yeni tip koronavirüs salgını sırasında grip vakaları dünya çapında önemli ölçüde azaldı. Koronavirüs dünyanın dört bir yanına yayıldığından beri bildirilen grip vakaları oldukça azaldı. Peki, koronavirüs ile gribin arasında bir bağlantı var mı? Mevsimsel gribin görülme oranının dünya genelinde düşmesi gelecek nesiller için tehlike oluşturuyor mu?

Koronavirüs Salgını Gribi Nasıl Etkiledi?

Yeni tip koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünya geneline yayıldığından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilen grip vakalarında önemli bir azalma meydana geldi. Epidemiyologların açıklamasına göre grip vakalarının eskisi gibi sık görülmemesi, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gribin üzerinde de etkisini göstermesinden kaynaklanıyor.

Grip, insanlara SARS-CoV-2 ile hemen hemen aynı biçimde bulaşıyor fakat konakçıdan konakçıya atlamada daha az etkili oluyor. Scientific American, geçen sonbaharda grip sayılarındaki düşüşün hem hızlı hem de küresel olduğunu aktarmıştı. O zamandan beri grip vakalarının sayısı oldukça düşük seviyelerde seyretti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020-2021 yılları arasında grip kaynaklı 600 ölüm görüldü. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, koronavirüsün henüz dünyaya yayılmadığı önceki yıllarda ise bu sayının 22.000 ile 34.000 arasında olduğunu tahmin ediyor.

Bazı uzmanlar, gribe karşı bağışıklık konusunda da endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Gribin görülme oranı birkaç sene boyunca düşük olmasının küçük çocukların bağışıklık sisteminin erkenden tepki vermesinin önüne geçebileceği düşünülüyor.

Grip Aşısı Olmak, Koronavirüste Etkili mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Michigan Üniversitesinde görevli bilim insanları, 15 Temmuz 2020'den önce Michigan eyaletinde koronavirüs testi yaptıran 27 bin 201 kişinin verilerini analiz etti. 27.201 kişinin 12.997'sinin grip aşısı olduğu belirtildi.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile grip aşısı olan ve COVID-19'u atlatan kişilerin hastaneye yatış ve solunum cihazı ihtiyacının, aşılanmayan kişilere kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıktı. Daha önce grip aşısı olan bireyler, aşı yaptırmayanlara göre hastanede daha kısa süre kaldı. Ölüm oranı konusunda ise her iki grupta da ciddi bir farklılık rastlanmadı.

American Journal of Infection Control'da yayımlanan makale sonuçlarına göre grip aşısının kesinlikle koronavirüse karşı koruma sağladığını söylemek doğru olmayabilir çünkü bazı etkenler mevcut. Bu duruma örnek verecek olursak son dönemde yaşlılar ve kronik sağlık sorunu olan kişiler grip aşısı oldu. Bu kişiler, aşı yaptırmayanlara kıyasla daha dikkatli olduğundan dolayı koronavirüse yakalanma oranları da düşük oluyor.