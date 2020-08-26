Koronavirüs Salgını Hangi Ülkelerde Görülmedi? İşte O liste!

Dünyayı adeta kasıp kavuran Koronavirüs salgını bazı ülkelerde neredeyse hiç görülmedi. Bu durumun başarı mı yoksa aşırı tedbirden mi kaynaklandığı henüz net değil. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

COVID-19’un vurmadığı ülke sayısı son derece az ve bu ülkeler genellikle sert tedbirler uyguladı. Uluslararası bağlantısı bulunan ülkelerin neredeyse tamamı koronavirüs nedeniyle bir şekilde problem yaşadı. Buralardaki ölüm oranları çok daha ciddi seviyelerde. Palau, Marshall Adaları, Samoa gibi küçük ülkeler ise bunun dışında kalmayı başardı. Üstelik bu ülkelerin vaka sayısı uzun süredir sıfır düzeylerinde.

Koronavirüs salgını ekonomik durumu bozdu

Palau, Micronezya, Marshall Adaları, Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu, Tonga gibi ülkelerin tamamı koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumdan vaka sayısı yönüyle kurtulmayı başardı. Bunun dışındakilerin neredeyse tamamı bir şekilde vakalardan etkilendi.

Bu ülkeler için hayatın hiç de güzel gittiğini söyleyemeyiz. 2018 yılı verilerine göre 17 bin insanın yaşadığı Palau adaları çok ciddi bir turist potansiyeline sahip. Ülkenin turizm gelirlerine darbe vuran salgın, aynı zamanda ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirdi. Büyük bir mercan resifine sahip olan Marshall Adaları'nda ise ekonomik kriz yaşanıyor.

Bunun en büyük nedeni, salgın nedeniyle balıkçılık yapılamaması. Ülkenin ana gelir kaynaklarından birisini oluşturan balıkçılık ne yazık ki ölme noktasına geldi. Sizce salgının görülmediği ülkelerde işin sırrı daha çok ne olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.