Koronavirüs Salgını İçin 2 Milyar Dolar Yardım Yapılacak

Hem yerel hükümetler hem de uluslararası organizasyonlar Koronavirüsü durdurmak için çeşitli önlemler alıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise genellikle çeşitli yardımlar oluyor.

Her ülke gerekli önlemleri alabilecek kadar güçlü olmaması nedeniyle büyük bir tehlike mevcut. Hastalıkların engellenmesi için önlemler alınması çok büyük bir önem arz ediyor. Burada sorumluluk, uluslararası organizasyonlarda.

Koronavirüs salgını giderek yayılıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs ile mücadele kapsamında, en yoksul ülkelere 2 milyar dolarlık bir yardım planını hayata geçireceklerini söyledi.

Koronavirüsü ile ilgili açıklama yapan Guterres, salgının bütün insanlığı tehdit ettiğini ve ülkelerin bireysel olarak mücadele etmesinin yeterli olmayacağını ifade etti. Konuyla ilgili önemli detaylara değindi.

Guterres, tüm dünyanın virüse karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini de özellikle vurguladı. Guterres, ''Bugün, dünyanın en yoksul ülkelerinde COVID-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatıyoruz.'' diyerek önemli bir yere dikkat çekti. Genel Sekreter, hükümetlere de küresel yardım planına destek vermelerini söyledi.