Koronavirüs Salgını Ne Zaman Duracak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını bitiş tarihi ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? İşte yapılan açıklama.

Koronavirüs Salgını Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Koronavirüs şu anda dünyayı yakmaya devam ediyor. 50 milyonu geçmiş vaka sayısı, 1 milyonu geçmiş ölüm sayısından bahsediyoruz. Bu nerede sonlanacak, nereye gidecek? Hep söylediğimiz gibi ya bir mutasyon beklentisi var; ama çok da geçerli değil gibi, ya öyle mucizevi bir ilacınız olur, önden verirsiniz hastalık meydana gelmez, ya da hasta olanlara verirsiniz bütün ölümlere mani olur; bununla ilgili çalışmalar var ama daha öyle bir ilaç bulunmadı, ya da aşıya güveneceğiz. Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında bu salgın duracak. Önce biz neyi yapabiliyoruz, o sorumluluğumuzu yerine getirelim. Maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uymak. Şu anda en büyük sorumluluğumuz maske, mesafe, el hijyeni, kısıtlamalara uymak, salgını yavaşlatmak ve ileride aşının da yardımıyla durmasını beklemek."

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