Koronavirüs Salgını Nedeniyle Black Widow'un Gösterim Tarihi Ertelendi

Son günlerde pek çok dizi ve film hakkında koronavirüs salgını nedeniyle yayın tarihinde ertelenme ve çekimlerin durdurulması gibi kararlar alındığını duyuyoruz. Gösterim tarihi ertelenen filmlere son olarak Marvel’ın Black Widow filmi eklendi.

Disney, Black Widow ile ilgili yaptığı açıklamada filmin gösterim tarihinin ertelendiğini onayladı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bu karar nedeniyle filmin önceden 1 Mayıs 2020 olarak belirlenen gösterim tarihinde gecikme yaşanacak.

Disney, Black Widow’un gösterim tarihinin ertelenmiş olduğunu açıklamış olsa da yeni tarih hakkında bir açıklama yapmadı. Sinema salonlarının koronavirüs salgınını önlemek amacıyla geçici olarak kapatılmış olması nedeniyle yeni tarihin şimdilik belirlenememesi normal bir durum.

Scarlett Johansson’ın Natasha Romanoff yani Black Widow karakterini canlandırdığı filmde ünlü oyuncuya Florence Pugh ve Rachel Weisz gibi ünlü isimler de eşlik ediyor. Marvel Sinematik Evrenin’in 24. filmi olan Black Widow’da Romanoff'un Avengers’a katılmadan önceki hayatı ele alınıyor.

Black Widow’un yanı sıra 8 Mayıs’ta gösterime girmesi beklenen The Personal History of David Copperfield filmi de yeni bir gösterim tarihi belirlenmeden iptal edildi. Aynı şekilde Fast & Furious serisinin dokuzuncu filmi olan F9’un gösterim tarihi de Nisan 2021’e ertelendi. Film gösterimlerinin ertelenmesinin yanı sıra Frozen 2'nin kararlaştırılan tarihten önce Disney Plus'a eklenmesi Disney'in koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.