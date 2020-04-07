Koronavirüs Salgını Samsung'u Etkilemedi! İşte Şirket Gelirleri

Samsung Electronics Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri kazanç rakamlarını açıklayan ilk büyük teknoloji devi oldu ve şirketin gelirleri Koronavirüse rağmen hiç de fena gözükmüyor.

Bugün yayınlanan raporda Samsung, ilk çeyrek gelirinin yaklaşık yüzde 5 artışla 55 trilyon won (44.9 milyar dolar) olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin faaliyet karının yüzde 3 artışla 6.4 trilyon won'a (5.23 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Samsung, Şubat ayı sonlarında Galaxy S20 serisini piyasaya sürdü ve cihazın ilk satışları, bir önceki model S10'a kıyasla daha yavaş olmasına rağmen şirketin gelirlerini ayakta tutmaya yardımcı oldu. Fakat akıllı telefon satışlarının yanı sıra televizyon ve ev aletleri satışlarının önümüzdeki çeyrek için durgun seyretmesi bekleniyor.

Koronavirüsün Etkilerini Hissetmesi Kaçınılmaz

Geçen ay Koreli şirket akıllı telefon pazarının bu yıl daralmasını beklediklerini ancak buna karşılık 5G teknolojisinin telefonlara olan talebin artıracağını söylemişti. Tüm bunlara rağmen Samsung'un perakende mağazalarının kapanışlarından, tedarik zincirinin bozulmasından ve finansal belirsizlikten etkilenmesi kaçınılmaz.

Ayrıca Samsung'un co-CEO'su HS Kim "henüz COVID-19'un dağıtımı ve tüketicileri nasıl etkileyeceğini belirleyemediklerini ancak hazırlanmak için daha fazla araştırma yapacaklarını" dile getirdi.