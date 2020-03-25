Koronavirüs Salgını Türkiye'de Ne Zaman Son Bulabilir?

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını Türkiye'de kendini hissettirmeye devam ederken, uzmanlardan salgının biteceği tarihe dair tahminler geldi. Prof. Dr. Ceyhan, "Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.

Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra hızla yayılan ve tüm dünyayı evlerine kapatan COVID-19 salgını, yaklaşık bir ay önce Türkiye'de de kendini göstermeye başlamıştı. Uzun süredir Türkiye halkı evlerinden çıkmamaya imtina gösterirlerken, bu karantina döneminin ne zaman biteceğini de sorgular olmuşlardı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki durumu diğer ülkelere bakarak değerlendirmek durumunda olduğumuzun altını çizdi. Güney Kore, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelere göre değerlendirme yapıldığında Türkiye'nin henüz salgının başında olduğunu dile getiren Ceyhan, gidilecek yolumuz olduğunu belirtti.

Salgında kontrol halkın elinde

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tabi Türkiye için bundan sonra ne yapacağımıza bağlı. Durum İtalya, Fransa gibi çok kötüde gidebilir. Ama diğer taraftan Çin, Güney Kore gibi kontrolde edebiliriz. Şu an da bütün iş halkın elinde. Devlet tedbirlerini alıyor ama halk uygulamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz. Benim de gözlemlediğim ilk günlere göre uyum biraz daha arttı. Eğer öyle olursa en fazla 1 ay içerisinde yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlar ise bu aylarca sürecek mücadele haline gelir” dedi.

Koronavirüsün cansız maddelerden bulaştığına şahit olmadığını belirten Ceyhan, “Henüz paradan ve eşyalardan virüsün bulaştığı görülmemiştir. Ne ayakkabıdan ne besinden ne de etten virüsün bulaştığı görülmemiştir. Yiyerek virüsle hasta olmayız, nefes alarak hasta oluruz. Virüsün solunum sistemine gitmesi lazım. Birde elbise ayakkabı içinde virüs uçmuyor. Eve girdiğimiz zaman evin havası kirlenmiyor” dedi.