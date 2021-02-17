Koronavirüs Salgını ile Yalnızlaşanlar İçin Yalnızlık Bakanı Atandı

Japonya'nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında daha çok içe kapanması, onları gittikçe daha stresli ve yalnız hale getirdi. Ülkede intihar sayısının giderek artmasından ise sosyal izolasyon sorumlu tutuldu. Japonya, koronavirüs salgını ile başlayan izolasyonda yalnız kalanlara yardım etmek için Yalnızlık Bakanı atadı.

Koronavirüs Salgını ile Atanan Yalnızlık Bakanı'nın Görevi Ne Olacak?

Japonya'nın yeni tip koronavirüsle mücadele sırasında yüz yüze toplantılara katılamaması, insanları giderek daha stresli hale getirdi ve yalnızlaştırdı. Japonya'daki intiharlarda 11 yıldan bu yana görülen ilk artıştan salgınla birlikte uygulanmaya başlanan izolasyon sorumlu tutuldu.

Ülkedeki kritik sorunun çok geç olmadan farkına varan Başbakan Yoshihide Suga, sosyal izolasyonu hafifletmek için insanların özellikle salgın döneminde yoğun olarak maruz kaldığı yalnızlık duygusu üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştirerek insanların ruh sağlığını daha iyi bir duruma getirecek bir görev için cuma günü atama yaptı.

Japonya Başbakanı Suga'nın görev için aday gösterdiği kişi Tetsushi Sakamoto oldu. Bu görev için atanan bakandan birden fazla bakanlıkla koordineli olarak çalışması isteniyor. Suga, Sakamoto'ya "Gittikçe artan intihar oranı ile karşı karşıyayız. Özellikle kadınlar kendilerini daha yalnız hissediyor. Sorunu incelemenizi ve kapsamlı bir strateji ortaya koymanızı istiyorum" dedi.

Sakamoto, ilk önce kurumlar arası iletişime adanmış bir ekip kuracak ve daha sonra acil durum toplantısı düzenleyecek. Suga'nın ifadelerine göre Japonya'da kaydedilen intihar olaylarının büyük bir kısmını kadınlar gerçekleştiriyor.

Seçilen bakan, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Sosyal izolasyonla meydana gelen yalnızlığın önüne geçen ve insanların birbirleriyle kurduğu bağların korunmasına yardımcı olan faaliyetleri uygulamaya teşvik etmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni bakan, intiharı önleme konusunda Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile koordineli olarak çalışılabileceğini söyledi. Göreve atanan bakan oldukça çeşitli tedbirler almak için kapsamlı olarak çalışacaklarını dile getirdi.

Yalnızlık Bakanı olarak seçilen Sakamoto'ya göre 2018 yılında aynı görev için bakan atayan İngiltere'nin yaşlılar ile ilgili bir karantina sorunu yaşadığını da belirtti. Öte yandan yalnızlık Japonya'da çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere daha geniş nüfusta görülüyor. Yeni bakanın ülkedeki vatandaşların ruh sağlığını olumlu etkilemeye yönelik ne tür çalışmaları faaliyete geçireceği ilerleyen günlerde gün yüzüne çıkacaktır.