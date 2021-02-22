Koronavirüs Salgının Bitiş Tarihi Hakkında Yeni Açıklama

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmüştü ve ülkemizde hastalık yayılmaya başlamıştı. Çin'de başlayan koronavirüs salgını şu anda tüm dünya ülkelerini sarmış durumda. Peki koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs salgının bitiş tarihi ile ilgili açıklama geldi.

Koronavirüs Salgını Bitiş Tarihi Açıklaması Geldi

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci tarafından gelen açıklamaya göre kısıtlamalar kaldırılsa bile maske takmaya devam edeceğiz yönünde. Fauci, 1918 yılında yaşanan grip salgınından bu yana 102 yıldır görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti ve içinden geçtiğimiz gerçekten çok korkunç bir durum dedi.

Dr. Anthony Fauci'ye göre, 2022 yılına kadar çok fazla kişinini aşı olması ile birlikte getirilen önlemler gevşetilecek.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge de yaptığı açıklamada "2022'nin başında Covid-19 salgınının sona ereceğini düşünüyorum" cümlelerine yer verdi. Umarız ki koronavirüs salgını bir an önce biter ve hepimiz eski hayatlarımıza geri döneriz.

Ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Türkiye'de 22 Şubat 2021 saat 11:53 itibari ile 5.678.444 kişiye ilk doz yapıldı. 1.085.969 kişiye de ikinci doz uygulandı. Ülkemizde yapılan toplam doz miktarı 6.764.413 olarak açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını açıklamıştı ve illerin 4 farklı risk kategorisinde değerlendirileceğini belirtmişti.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.