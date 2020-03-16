Koronavirüs Salgınında Kilit Nokta Gençler

Covid-19 salgını ile ilgili söylenebilecek en pozitif durum, çocukların ve gençlerin ciddi semptomlar göstermeye yatkın olmamalarıdır. Kötü haber şu ki bu, hastalığı taşımayacakları anlamına gelmiyor.

Gençlerden Bulaşabilir

Covid-19 salgınının ölüm / vaka oranı incelendiğinde 40 yaş altı nüfusun enfekte olmaları durumunda ölüm riskinin yalnızca yüzde 0,2 olduğunu görüyoruz. Nitekim 80 yaş üstü nüfusun enfekte olması yüzde 15 oranında ölümle sonuçlanıyor.

İnsanların halen serbestçe dolaşabildiği yerlerde genç nüfus, hastalığı yaşlı nüfusa bulaştırabilmesi açısından kritik bir öneme sahip. Yapılan araştırmalara göre gençlerin büyük bir çoğunluğu ciddi hastalık şansı az olsa da taşıyıcı olacaklar.

Konu hakkında açıklama yapan Eric Feigl-Ding, "Sorun, gençlerin yaşlılara göre çok daha aktif ve sosyal olmaları. Yaşlılardan on kat daha fazla sosyal olan gençler, bulaştırıcılık açısından da on kat daha riskli." dedi.

Bu nedenle hastalığı taşıdığından şüphelenen genç nüfusun iyileşene kadar belirli bir süre kendini izole etmesi ve belirli bir süre sosyal ortamlardan uzak durması gerekiyor. Peki siz bu konularda hazırlıklar yapıyor ve önlemler alıyor musunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.