Koronavirüs Sebebiyle Dünyanın En Uzun Uçuşu Gerçekleşti

Koronavirüs salgını gibi durumlar her zaman olağanüstü olayların yaşanmasına kapı aralıyorlar. Bunlardan bir tanesi de geçen gün gerçekleşti ve virüs sebebiyle bugüne kadar yapılmış en uzun uçak yolculuğu yapıldı.

Tahiti Nui Havayolları, 14 Mart tarihinde Tahiti, Fransız Polinezyası havalimanından kalkıp Paris, Fransa'ya gidecekti. 15 bin kilometreyi aşan bu sefer için normalde aktarma yapılarak gerçekleştiriliyordu. Küçük adadan kalkan uçak, uzunca bir mesafeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde ikmal yapıyor ve Paris'e uçmaya devam ediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs salgını sonrasında uçak seferlerini engellemesi, bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun uçak seferinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Tahiti Nui Havayolları'nın TN064 sefer sayılı uçağı, ABD'ye uğrayamadığı için Paris'e direkt durumunda kaldı. Uçuşun uzunluğu ise 9,765-mil olarak hesapladı ve bu mesafe rekorun kırılmasına yetti.

Boeing 787 tipindeki uçak, nerdeyse bütün uluslararası uçuşların azalması sebebiyle olması gerekenden çok daha boştu. Hem yolcu hem de valiz ağırlığı olmadığı için Tahiti Nui Havayolları, bu sayede uçuşu ikmal yapmadan tamamlayabildi. 16 saatinde hemen altında Paris'e ulaşan uçak, beklenmedik bir şekilde rekoru da kırmış oldu. Daha önceki rekor Singapur Havayolları'nın yaptığı Singapur - Newark uçuşuydu ve mesafesi 9,534 mil olarak hesaplanmıştı.