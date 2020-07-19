Araştırmacılar Koronavirüs Semptomlarını 6 Kümeye Ayırdı! İşte Detaylar

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir araştırma ekibi gerçekleştirdiği çalışma sonucunda koronavirüs semptomları 6 kümeye ayırdı. Yapılan araştırmanın COVID-19 vakalarının solunum desteğine ihtiyaç duyup duymayacağının belirlenmesinde etkili olması hedefleniyor. Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Semptomları Kümelere Ayrıldı

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde her geçen gün yeni bilgilere sahip oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs vakalarının yarısı sinir sistemi üzerinde ciddi sorunlar ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştı. Başka bir araştırmada ise COVID-19 belirtileri kümelere ayrıldı.

T24'te yer alan habere göre bir araştırma ekibi koronavirüs belirtilerini kümelere ayırdı. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 1563 vaka düzenli olarak incelendi. Söz konusu yeni tip koronavirüs vakalarının 383'ü en az bir kez hastaneye giderken 107 vaka ise oksijen veya solunum desteğine ihtiyaç duydu.

Küme 1: Bu kümedeki vakalarda kas ağrısı gibi genel olarak üst solunum yolu belirtileri yer aldı. Küme 1'deki vakaların %1,5'i solunum desteğine ihtiyaç duyarken %16'sı ise en az bir kez hastaneye gitti. Küme 1, en fazla görülen semptom kümesi oldu.

Küme 2: Küme 1'den daha sık görünen bu kümede, ateşin ve öğün atlamanın yaşandığı üst solunum yolu semptomları görüldü. Bu kümede yeni tip koronavirüs vakaların %4,4'ü solunum cihazına ihtiyaç duyarken %17,5'i ise en az bir kez hastaneye gitti.

Küme 3: Bu kümede görülen belirtilerin ishal gibi mide-bağırsak semptomları ağırlıklı olduğu tespit edildi. Yeni tip koronavirüs vakalarının %3,7'si daha sonra solunum desteğine ihtiyaç duyarken yaklaşık %24'ü hastaneye gitti.

Küme 4: Bu kümedeki vakalarda ağır yorgunluk, geçmeyen göğüs ağrısı ve öksürük semptomları yer aldı. Bu kümenin %8,6'sı solunum desteğine ihtiyaç duyarken %23,6'sı ise en az bir kez hastaneye gitti.

Küme 5: Bu kümedeki vakalarda kafa karışıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk semptomları görüldü. Bu kümedeki yeni tip koronavirüs vakalarının %9,9'u solunum desteğine ihtiyaç duyarken %24,62'si ise hastaneye gitti.

Küme 6: Bu kümedeki vakalarda kafa karışıklığı, yorgunluk, mide-bağırsak sorunları, nefes darlığı ve göğüs ağrısı belirtirleri görüldü. Bu kümedeki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık %20'si solunum desteğine ihtiyaç duyarken %45,5'i hastaneye gitti. Kümeler içerisinde en az görülen küme oldu.