Dünyanın Dört Bir Yanında Koronavirüs Sırasında Neler Aratıldı?

Google tarafından yayınlanan Google Arama Trendleri, kullanıcıların normal hayata dönüş ile birlikte sürece hızlı bir şekilde uyum sağlamaya başladığını işaret ediyor. Peki küresel ölçekte milyarlarca kişiyi etkileyen yeni tip koronavirüs sırasında neler aratıldı? İşte merak ettiğiniz bu konuya dair bazı cevaplar!

Koronavirüs Sırasında Neler Aratıldı ve Neler Merak Edildi?

Yapılan gözlemlere göre farklı ülkelerden kullanıcıların yaptığı aramalar, farklı ülkelerdeki kısıtlamaların boyutu ile olağan doğrultuda farklılıklar gösteriyor. Öncelikle ülkemiz adına konuşursak, Türkiye'de geçtiğimiz iki haftada en çok aranan şey '... ne zaman açılacak?' oldu. Yani ülkemizdeki kişiler, belirli mekanların ne zaman açılacağına yönelik bir merak besliyordu.

Tüm bunlara ek olarak yine ülkemizde 'üniversite sınavı', 'kapıda ödeme', 'sipariş takip' gibi aramaların da önceki dönemlerle kıyasla ciddi oranda artış gösterdiği fark edildi.

Ülkemizdeki durum bu iken Almanya'da spor salonlarına, İngiltere'de aile ziyaretlerine, İspanya'da dişçilere, Polonya'da anaokullarına, İtalya'da kuaförlere yönelik aramaların artış gösterdiği tespit edildi. Ayrıca küresel ölçekte zihin sağlığı, çevrim içi spor, ateş ölçer ve yabancı dil öğrenimi gibi konularda da aramaların artışa geçtiği gözlemlendi.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Salgın süresince arama alışkanlıklarınızda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.