Koronavirüs Sitesine 8 Milyon Dolar Teklif Edildi, Reddetti!

Koronavirüs son durumu gösteren birçok site mevcut ve her geçen yenileri ekleniyor. nCoV2019.live, koronavirüs haritasını çıkaran sitelerden biri. Bu dönemde internette en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan nCoV2019live’ın kurucusuna milyon dolarlık teklif yapıldı. Şaşırtıcı olan bu siteyi bir lise öğrencisinin kurması değil, 8 milyon dolarlık reklam anlaşmasını reddetmesi. Detaylar haberimizde.

En Çok Ziyaret Edilen Koronavirüs Takip Siteleri Arasında

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19, yaşam biçimimizi değiştirdi. Küresel salgından etkilenenlerin sayısı 2.5 milyonu geçti, 300 binin üzerinde de can aldı ve almaya devam ediyor. Dünya koronavirüs tablosu en kolay şekilde corona için özel olarak tasarlanmış internet sitelerinden takip ediliyor. nCoV2019.live bunlardan biri. Bu siteyi diğerlerinden ayıransa popüler olması dışında bir şirket veya yazılımcı tarafından değil, 17 yaşındaki sıradan bir lise öğrencisi tarafından kurulmuş olması.

Bağışlarla Ayakta Duruyor!

Amerika’da yaşayan 17 yaşındaki Avi Schiffman, kurduğu sitenin salgın döneminde popüler olmasıyla birlikte pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı. Her gün 30 milyondan fazla ziyaretçi alan siteye reklam vermek için 8 milyon dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini belirten Schiffman, siteyi salgının yeni görülmeye başladığı dönemde bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti. Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışlarıyla ayakta duruyor. Siteye “bana kahve ısmarlayın” butonu entegre edilmiş. İsteyenler bu butona tıklayarak 3 dolarlık bağışta bulunuyor.