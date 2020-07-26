Bakan Açıklama Yaptı: Koronavirüs Sonrası Teknoloji!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs sonrası teknoloji ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Ona göre teknoloji, özellikle salgın sonrasında çok daha farklı bir noktada olacak. İşte Türkiye teknolojisi altyapısını değiştirebilecek haberimizin detayları.

Bakan Varank, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Zirvesi'nde videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, birçok konuya değindi. "Yeni gelişen teknolojilerin kapsayıcı, sürdürülebilir, şeffaf, güvenli ve insan merkezli bir ekosistem gerektirdiğini unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi. Varank, "Türkiye'nin elektrikli otomobil fabrikasının temellerini attık. Bu proje ülkemizin hızla değişen dijital ekonomiye bir cevabı." diye de ekledi.

Koronavirüs sonrası teknoloji farklı bir boyutta olacak

Bu toplantıda veri güvenliğine de büyük önem verildi. Varank, G20 Dijital Ekonomi Görev Gücünün güvenli veri akışı konusunda, "Kullanıcı onayı, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının temel unsurlar olduğunu düşünüyoruz." dedi. Ona göre veri akışı hiç olmadığı kadar büyük bir öneme sahip.

Türkiye'de "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı konusuna da değinen Bakan Varank, G20 Akıllı Mobilite Uygulamalarının ekosistemi geliştirmede ülkelere yardımcı olabileceklerini söyledi. Bunun için gerekli altyapılar kurulabilir.

Bakan Varank son olarak, "Yüksek profilli doğrulanmış hesaplar kanalıyla, kripto para dolandırıcılığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Söz konusu sosyal medya devi, olanlar hakkında tatmin edici hiçbir açıklama yapmadı. Bu olay, küresel teknoloji devlerinin çok büyük sorunlara sebep olabileceğini açıkça gösteriyor. Örneğin bu platformlar, dünya çapında kargaşa ve dezenformasyon yaymak için kullanılabilir. Bu yüzden G20 Dijital Ekonomi Bakanları olarak bu konuyu da gündemimize almalıyız. 2021 G20 Dönem Başkanı İtalya bu konuda öncülük edebilir." ifadelerine yer verdi. Sizce bakan, sözlerinde haklı mı? Konu ile ilgili kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.