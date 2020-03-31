Koronavirüs Sonsuza Kadar Hayatımızda Olacak

Rusya Federasyonu'nun en eski tıp okulu olarak kabul edilen Seçenov Üniversitesi'nden virüs bilimci Aleksandr Lukaşev, yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında önemli açıklamalar yaptı. Lukaşev, yeni koronavirüs türünün asla yenilemeyeceğini ve grip gibi hayatımızda olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Virüsün yok olmamasının başlıca etkeninin çok geniş kitlelere ulaşması olduğunun altını çizen Lukaşev, sınırlı sayıda insana yayılmadığı için virüsü tamamen engellemenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Rus basınına konuşan Seçenov Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, Tropikal ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Lukaşev, Kovid-19'un tamamen yok edilen atipik pnömoniyle (SARS) kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Lukaşev, "Kovid-19 yok olmayacak, çok geniş kitlelere yayıldı, çok hızlı yayılıyor ve dünyanın tüm ülkelerine ulaştı. Muhtemelen bu virüs, sonsuza dek bizlerle kalacak" dedi. Bununla birlikte Lukaşev, Kovid-19'un gelecekte toplumlar için tehlike olmaktan çıkacağı tahmininde de bulundu.

SARS virüsünün belirli bölgelerde ve sınırlı sayıda insanda bulunması sebebiyle yok edilebildiğini aktaran bilim insanı, halihazırda tespit edilen 1 milyon vakanın olmasının durumu güçleştirdiğini kaydetti. Keza Lukaşev'den önce bilim insanları benzer açıklamalar yaparak, virüsün çok fazla kişide görülmesinin mutasyon şansını artırdığını ve virüse sürekli kendini yenileme şansının böylece verildiğini aktarmışlardı.