Koronavirüs Sosyal Medya Alışkanlıklarını Nasıl Etkiledi?

Koronavirüs salgını, bütün insanları evinde kalmaya ve evden çalışmaya başlamaya zorladı. Sosyal mesafeler ve evlerimizde geçirdiğimiz süre devam ettikçe, alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz de değişti. Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışırken sosyal medya alışkanlıkları da değişime uğradı. AdColony, Türkiye'de koronavirüs döneminde değişen sosyal medya alışkanlıklarını araştırdı. Araştırma, 1815 kişinin katılımı ile gerçekleşti ve katılımcıların yaşları 14 ila 65 yaş arasındadır.

COVID-19 ile Değişen Sosyal Medya Alışkanlıkları

AdColony, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal medya kullanımındaki davranış değişikliklerini daha iyi anlamak ve analiz etmek için Türkiye'deki kullanıcıların sosyal medya alışkanlıkları ​​hakkında bir araştırma gerçekleştirdi. İşte, araştırma ile ilgili detaylar!