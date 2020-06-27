Koronavirüs Sürecinde Oyuncak Satışları Rekor Kırdı! İşte Nedeni

Tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran koronavirüs sürecinde oyuncak satışları adeta rekor kırdı. Küresel piyasalar ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin de içinde olduğu çok ilginç sonuçlar görüldü. Hadi gelin bu sonuçlara hep beraber bir göz atalım.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi, aynı zamanda e-ticaret sektöründe de çok ciddi değişimler yarattı. Basit bir örnek vermek gerekirse, oyuncak sektöründen bile bahsetmek yeterli olacaktır. Eve kapanan kişi sayısının artması ile birlikte, aynı zamanda oyuncak satışlarında da patlama yaşandı. Dünya genelinde çok ilginç oyuncak sitelerine bile ilgi arttı.

Koronavirüs, satışları büyük ölçüde etkiledi

Türkiye'de ilk vakaların ortaya çıktığı tarih olan 10 Mart’tan itibaren sürekli artış gösteren oyun kategorisinin, %320’lik oranlara kadar satış başarısı yakaladığı görülüyor. Bu durumun insanların evde daha fazla zaman geçirmesi ile büyük oranda bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, oyuncak satışları ile birlikte başka bir sektör daha dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Özellikle ayakkabıya olan talep Nisan ayında %200 artış gösterdi. Mayıs ayının ortalarında %350’ye kadar daha fazla kişi ayakkabı ürünlerine yöneldi.

Salgın süreci ile birlikte artış gösteren bir diğer satış kategorisi ise hamur işleri ekipmanları oldu. Hatırlayacağınız üzere salgının çok büyük bir korku yarattığı dönemlerde evde ekmek yapmaya başlayanlar bile görüldü. Elbette şu anda da insanlar salgından korkuyor ancak eskisine göre biraz daha gevşedi diyebiliriz. Bakalım yeni normal olarak adlandırılan bu gevşeme döneminde hangi ürünlerin satışı daha fazla artacak! Tahminleriniz varsa yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.