Koronavirüs’te Yeni Tehlike: Saçınıza Dokunmayın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, hızlı bir şekilde bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yeni bir tehlikeyi açıkladı. Prof. Dr. Eyüpoğlu, saçla temasa dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili yeni tehlikeyi açıklayan Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Eğer hasta bir kişinin salgıları saçınıza gelmiş ve siz saçınıza elledikten sonra elinizi yüzünüze götürürseniz virüs bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Sık yıkanmanın ve giysileri sık yıkamanın temel hijyen sebebi ile önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, kısa süre giyilen elbiselerin yıkanmasına gerek olmadığını, elbiselerin havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Eyüpoğlu, yeni tip koronavirüs’ün cansız yüzeyde uzun süre canlı kalamadığını söyledi.

Türkiye’de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 725’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 1582 olarak açıklandı.