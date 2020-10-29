Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan İlaç Açıklaması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan İlaç

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilim kurulu üyesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hastanede tedavi gören yeni tip koronavirüs hastalarında düzenli olarak kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınının başından bu zamana kadar hastalarda kullanıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Azap, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin önemli bir nedeninin vücuttaki tüm damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, COVID-19’tan etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Azap, "Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Azap, “Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.”

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 28 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 368.513 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 10.027'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısının 319.181 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.836 olduğu belirtildi.