Koronavirüs Tehlikesi Artıyor: Havada Daha Hızlı Yayılmaya Başladı

Yeni tip koronavirüs tehlikesi artmaya devam ediyor. Yeni yapılan araştırmanın sonucuna göre koronavirüs artık havada eskisinden daha hızlı yayılıyor.

Maryland Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu tarafından gerçekleştiren yeni araştırma, son zamanların en yaygın varyantlarından biri olan Alfa varyantına yakalananların virüsü çok daha kolay ve hızlı bir şekilde diğer insanlara bulaştırdığını ortaya çıkardı.

Artan Koronavirüs Tehlikesi İçin Maske Kullanmak Gerekiyor

Son zamanlarda oldukça yaygın olan Delta varyantının Alfa varyantından daha yaygın olduğunu belirten Maryland Üniversitesinden Dr. Don Milton'a göre varyantlar, virüsün havada eskisinden daha hızlı bulaşmasına neden oluyor.

Dr. Milton, virüsün yayılmasına son vermeye yardımcı olmak için aşılamanın yanı sıra daha iyi havalandırma ve maske tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Araştırmada Alfa varyantının hava yolu ile bulaşma oranı 18 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Araştırmacılar ayrıca cerrahi maskelerin de enfekte olan kişilerin etrafındaki insanlara virüsü bulaştırma ihtimalini yarı yarıya azalttığını tespit etti.

Yüz maskelerinin insanları virüsten ne kadar koruduğunu öğrenmek için gerçekleştirilen çalışmada virüse yakalanan insanların bulunduğu ortama yaklaşık %50 daha az virüs soluduğu gün yüzüne çıkarıldı. Bu, yüz maskelerinin koronavirüse yakalanmış kişilerin çevresindekilere virüs bulaştırma ihtimalini oldukça düşürdüğü anlamına geliyor.

Mu ve Delta Varyantının Semptomları Açıklandı

Yüksek bulaşıcılık oranı ile insanların virüse yakalama olasılığını arttıran Mu ve Delta varyantlarının belirtileri şu şekilde sıralandı:

Koku kaybı veya değişikliği

Yüksek ateş

Olağandışı yorgunluk

Titreme

Tat kaybı ya da değişikliği

Devamlı öksürük

Baş ağrısı

Bilinçte bulanıklık

Boğaz ağrısı

Parmaklarda kızarıklık ve ağrı

Nefes darlığı

Deri döküntüsü

Ağız ya da dildeki değişiklikler

Göğüs ağrısı

Boğuk ses

Kas ağrısı

İştahsızlık

İshal

Burun akıntısı

Karın ağrısı

Hapşırma

İsrail İbrani Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmaya göre BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşı, araştırmanın sonucuna göre Delta varyantına karşı yüzde 70 oranında koruma sağlıyor.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar da BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının diğer varyantlara karşı yüzde 95 oranında koruma sunduğunu gözler önüne sermişti.