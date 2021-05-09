Koronavirüs Temaslıları İçin Yanıltıcı Negatiflik Uyarısı!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs temaslılarına en erken 3 gün sonra PCR testi yapılması gerektiğini açıkladı. Doç. Dr. Savaşçı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Koronavirüs Temaslılarına 3 Gün Sonra PCR Testi Yapılmalı
Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı ve mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddiaların ortaya atıldığını belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli" dedi.
Testin en erken 3 gün ya da ortalama olarak 5. gün yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "İş yerinde mesela birisi ile temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız ama koronavirüs testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir" ifadelerini kullandı.
Temas ettiğimiz günün en erken üçüncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, işlem sırasında da işlemin doğru bir biçimde yapılmasına müsaade etmemiz gerektiğinin altını çizdi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:
"Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır, bu da ilerleyen dönemlerde hem tedavi almamızı geciktirmiş olacağız hem de hastalığımız ilerleyip bizim şu anda özellikle gençlerde gördüğümüz akciğerin ileri evre tutulumu ile başvurulara neden olacaktır."
"Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor."
"Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor. 'Negatif çıktım' diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3'üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani 3'üncü günden sonra anlamlı oluyor."
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