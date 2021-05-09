Koronavirüs Temaslıları İçin Yanıltıcı Negatiflik Uyarısı!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs temaslılarına en erken 3 gün sonra PCR testi yapılması gerektiğini açıkladı. Doç. Dr. Savaşçı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Temaslılarına 3 Gün Sonra PCR Testi Yapılmalı

Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı ve mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddiaların ortaya atıldığını belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli" dedi.

Testin en erken 3 gün ya da ortalama olarak 5. gün yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "İş yerinde mesela birisi ile temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız ama koronavirüs testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir" ifadelerini kullandı.

Temas ettiğimiz günün en erken üçüncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, işlem sırasında da işlemin doğru bir biçimde yapılmasına müsaade etmemiz gerektiğinin altını çizdi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: