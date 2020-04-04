Koronavirüs'ten Dolayı İstanbul ve Ankara'da Hava Kirliliği Azaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden dolayı İstanbul ve Ankara'da hava kirliliğinin azaldığını söyledi.

“İnsanlar Evde Kalınca Havayı Kirleten Faktörler Azaldı”

Alınan önlemler sebebi ile insanların mart ayının ikinci yarısında evlerinde kaldıklarını söyleyen Prof. Dr. Toros, “İnsanlar evde kalınca havayı kirleten faktörler azaldı. Bunun sonucunda hava kalitesi arttı. Hava kalitesi artınca da hava kirliliği otomatik olarak azalmış oldu. Ayrıca modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitler daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Araçların, sanayi tesislerinin ve enerji santrallerinin en önemli azot oksitlerin kaynağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Toros, “Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanma ve akciğer enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı azaltabilir” dedi.

Prof. Dr. Toros, "Günlük ölçüm değerlerine göre insanlar evde kalınca azot dioksit kirliliği mart ayının ikinci yarısında ilk yarısına göre İstanbul’da yüzde 36 ve Ankara’da yüzde 45 azaldı. Böylelikle Türkiye'nin en büyük iki şehrinde ortalama hava kirliliği oranı yüzde 41 azalmış oldu" ifadelerini kullandı.

İzmir’de Hava Kirliliği Arttı

Bursa'da da havadaki azotdioksitin %30 azaldığını, İzmir'de ise bu oranın %13 arttığını belirten Prof. Dr. Toros, "Yaşadığımız bu süreç küresel ölçekte hep birlikte aşırı tüketim, israflar ve iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olmamıza, şirketlerin sadece kazanma hırslarından vazgeçerek ihtiyaç kadar üretmek ve kaynakların idareli kullanılması için çalışmalar yapmasına, ekonomi ve sosyal hayat kavramlarını gözden geçirmemize, var oluşumuzun gayesine dönmemize yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.