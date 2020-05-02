Koronavirüsü Bitiren İllerde Tersine Karantina Uygulaması Başlıyor

Koronavirüsü vaka sayılarında yaşanan iyileşmelerle birlikte hükümet sosyal hayatın normale dönmesi için çalışmalara başladı. Bayramdan sonraki süreç için normalleşme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Normalleşme çalışmalarının ne şekilde olacağı ile ilgili çalışmalar hâlâ devam ederken, koronavirüslü vaka sayısını sıfıra indiren iller için tersine karantina uygulamasının görüşüldüğü bildirildi.

Bayram sonuna kadar koronavirüsü vaka sayısını sıfıra indiren iller için özel bir değerlendirme süreci olacağı ifade edildi. Vaka sayısını sıfıra indiren iller için tersine karantina uygulaması söz konusu olur ise, bu iller içerisinde sosyal hayat kontrollü bir şekilde normale dönebilecek. Vaka sayısı sıfır olan iller komşu olmaları halinde sadece birbirleri arasında ulaşım sağlayabilecek ve ilçeler arası ulaşım açılacak. Ancak diğer illerden bu illere ulaşım ya da bu illerden diğer illere ulaşım mümkün olmayacak.

Tersine karantina uygulaması nedir?

Vaka sayısına sıfıra indiren illerin şu an için 15 civarında olduğu belirtiliyor. Tersine karantina uygulaması ile bu illerin vaka görülen illerden korunması hedefleniyor. Valiliklerden gelen vaka sayılarına ilişkin açıklamalar üzerine, bayram sonuna kadar vaka sayısını sıfıra indiren illerin özel olarak değerlendirilmesi kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, ülke genelinde uygulanacak olan koronavirüsü önlemleri gevşetme süreci için özel bir ekip oluşturuldu. Halk sağlığı uzmanlarından oluşturulan bu ekibin, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili politikaları belirleyeceği belirtildi. Hangi mekanların hangi koşullar altında açılacağına karar verecek olan ekip, çalışmalarına devam ediyor. Uzmanlar önlemlerin gevşetilebilmesi için bayram sonrasında ortaya çıkacak vaka sayısının belirleyici olacağını söylüyor.