Koronavirüs Teşhisi Koyulan Çiftin Evi Karantinaya Alındı

Kocaeli İzmit’te eşinin koronavirüs teşhisi koyulmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından İzmit Kaymakamlığı, çiftin yaşadığı sokağı ve yakınlarının olduğu öğrenilen binayı karanti altına aldı.

İzmit’te yaşayan 75 yaş üzerindeki kişi, yaklaşık bir hafta önce koronavirüs teşhisiyle Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kronik hastalıkları da bulunan şahsın tedaviye alınmasından üç gün sonra kalp rahatsızlığı bulunan eşi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaşlı kadın da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Olayın ardından çiftin evlerinin bulunduğu sokak ile yakınlarının yaşadığı iddia edilen sokaktaki üç katlı bina karantinaya alınarak giriş çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Bekçilerin giriş çıkışları kontrol ettiği sokak ve binaya T.C. İzmit Kaymakamlığı tarafından “Bu Sokak/Apartman 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle sokağı karanti altına alınmıştır.” yazısı asıldı.

Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 60 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve marketlerde maske kullanımı zorunlu tutuldu. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçildi. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi. Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı. Türkiye'de koronavirüs son durum şöyle: